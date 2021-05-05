Прогноз погоды по Беларуси на 6 - 8 мая

6 мая территория Беларуси будет находиться под влиянием атмосферных фронтов, смещающихся с Западной Европы. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью временами дожди, местами сильные дожди, днем на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер южный, юго-западный умеренный, ночью местами, днем во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью +4..+10, днем +9..+15. Атмосферное давление ночью будет падать, утром и днем – интенсивно расти.

7 мая в ночные часы страна окажется в области повышенного атмосферного давления, утром и днем скажется влияние системы атмосферных фронтов, смещающейся с Западной Европы. Облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем на большей части территории республики кратковременные дожди. В дневные часы в южных районах возможны грозы. Ветер юго-западный, южный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +1..+6, днем от +8 по северо-западу до +17 по юго-востоку страны.

8 мая республика окажется под влиянием циклона смещающегося через север Беларуси на Новгородскую область России. Облачно с прояснениями. На большей части территории страны кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер западный, северо-западный умеренный, ночью местами, днем во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью +1..+7, днем +7..+13.