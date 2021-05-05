В ближайшую пятидневку на реках будут отмечаться колебания уровней воды

В настоящее время, в связи с выпадением осадков, рост уровней воды наблюдается на Западной Двине с интенсивностью до 21 см за сутки, Немане, Вилии, Березине у г. Березино, Соже у г. Кричев, Припяти у г. Пинск, некоторых их притоках и отдельных притоках Западного Буга с интенсивностью до 10 см за сутки. На остальном протяжении указанных выше рек, а также на Днепре отмечается спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-21 см.

На Немане у г. Гродно уровень воды находится ниже отметки, при которой возникают затруднения в работе речного транспорта.

Вода находится на пойме на притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа, Днепре у г. Жлобин, г. Речица и г. Лоев, Соже у г. Славгород, его притоке реке Ипуть у г. Добруш, Припяти у д. Черничи и г. Мозырь, ее притоках реках Стыр у д. Лопатино, Случь у д. Ленин, Ствига у д. Коротичи, Уборть у д. Краснобережье и Птичь у д. 1-я Слободка.

Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 7,1°C до 13°C.

В ближайшую пятидневку на реках будут отмечаться колебания уровней воды, на Соже у г. Славгород вода войдет в русло.