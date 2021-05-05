Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 5 мая Облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный, юго-западный умеренный до порывистого, местами сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем +13..+19°С, по югу до +21°С. Сегодня в Минске: облачно с прояснениями. Кратковременный дождь (вероятность осадков 70-80%), возможна гроза. Ветер южный, юго-западный умеренный до порывистого. Температура воздуха утром +7..+9°С, днем +15..+17°С, вечером +10..+12°С.

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▪ Опубликовано 05.05.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36651 | Новости в RSS.

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