Прогноз погоды по Беларуси на 5 - 7 мая

5 мая территория Беларуси будет находиться под влиянием атмосферных фронтов, смещающихся с Западной Европы. Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер южный, юго-западный порывистый в дневные часы местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +3..+9, максимальная днем +12..+18, по югу до +21. Атмосферное давление будет падать.

6 мая погодные условия в нашей стране будут определять атмосферные фронты, от активного циклона, смещающегося с юга Швеции на Финский залив. В Беларуси сохранится облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер западный, юго-западный порывистый, ночью местами, днем во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью +4..+11, днем +9..+15.

7 мая атмосферное давление будет расти и в ночные часы страна в основном окажется в области повышенного атмосферного давления, днем скажется влияние системы атмосферных фронтов, смещающейся с Западной Европы. облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Утром местами по юго-западу, а днем на большей части территории республики кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +1..+6, днем +8..+15, местами до +17.