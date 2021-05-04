Температура воды в реках и водоемах понизилась и находится в пределах от 5,0°C до 13°C

По состоянию на 4 мая рост уровней воды с интенсивностью 1-21 см за сутки наблюдается на Западной Двине, Вилии, Немане у г. Столбцы, Днепре у г. Речица, Березине у г. Березино, Соже у г. Кричев, некоторых их притоках и притоках Западного Буга. На остальном протяжении указанных выше рек, а также на Припяти отмечается спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-22 см.

На Немане у г. Гродно уровень воды находится ниже отметки, при которой возникают затруднения в работе речного транспорта.

Вода находится на пойме на притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа, Днепре у г. Жлобин, г. Речица и г. Лоев, Соже у г. Славгород, его притоке реке Ипуть у г. Добруш, Припяти у д. Черничи и г. Мозырь, ее притоках реках Стыр у д. Лопатино, Случь у д. Ленин, Ствига у д. Коротичи, Уборть у д. Краснобережье и Птичь у д. 1-я Слободка.

Температура воды в реках и водоемах понизилась и находится в пределах от 5,0°C до 13°C.

В ближайшие сутки существенных изменений в уровенном и термическом режимах рек не ожидается.