Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 4 мая Облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер западный порывистый, во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем составит +9..+15°C. В Минске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Ветер западный сильный порывистый. Температура воздуха утром +1..+4°C, днем +10..+12°C, вечером +8..+10°C.

Поделиться новостью «Прогноз погоды по республике на день 4 мая»

▪ Опубликовано 04.05.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36644 | Новости в RSS.

▪ Условия републикации «Прогноз погоды по республике на день 4 мая».