Прогноз погоды по Беларуси на 4 - 6 мая

4 мая ночью территория Беларуси будет находиться под влиянием тыловой части циклона с центром над Новгородской областью России, днем скажется влияние неустойчивой воздушной массы. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории осадки (дождь, мокрый снег), днем местами кратковременные дожди. Ветер западный сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..+5, максимальная днем +9..+15. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится.

5-6 мая погодные условия будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы, 5 мая по юго-востоку страны скажется влияние теплой воздушной массы.

Облачно с прояснениями.

5 мая на большей части территории республики кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер юго-западный, южный порывистый, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +3..+9, по северо-востоку 0..+2; максимальная днем от +11 по северо-западу до +20 по юго-востоку.

6 мая на большей части территории республики кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер юго-западный, западный порывистый, утром и днем местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +4..+11, максимальная днем +8..+15.