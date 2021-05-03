Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 7,0°C до 14°C

В настоящее время рост уровней воды, обусловленный выпадением осадков, наблюдается на Немане, Вилии, большем протяжении Западной Двины, отдельных участках Днепра, Березины, Сожа и Припяти, суточная интенсивность подъемов уровней воды составляет 1-13 см.

Вода находится на пойме на притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа, Днепре у г. Жлобин, г. Речица и г. Лоев, Соже у г. Славгород, его притоке реке Ипуть у г. Добруш, Припяти у д. Черничи и г. Мозырь, ее притоках реках Стыр у д. Лопатино, Случь у д. Ленин, Ствига у д. Коротичи, Уборть у д. Краснобережье и Птичь у д. 1-я Слободка.

На Немане у г. Гродно уровень воды находится ниже отметки, лимитирующей судоходство.

Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 7,0°C до 14°C.

В ближайшие дни дождливая погода будет способствовать сохранению роста уровней воды на большинстве рек страны.