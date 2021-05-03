Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 3 мая Преобладание облачной погоды. Во многих районах кратковременные дожди, по северо-западу с мокрым снегом. Ветер юго-западный, западный сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем +3..+9°C, в юго-восточных районах +10..+13°C. В Минске преобладание облачной погоды. Кратковременный дождь (вероятность осадков 80-90 %). Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха утром +5..+6°C, днем +3..+5°C, вечером +2..+4°C.

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▪ Опубликовано 03.05.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36638 | Новости в RSS.

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