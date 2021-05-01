Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 1 мая Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь по юго-западу местами кратковременные дожди, возможны грозы. Утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха +11.. +17°С. Сегодня в Минске: преобладание облачной погоды. Без осадков. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха утром +4..+6°С, днем +11..+13 °С, вечером +6..+8°С.

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▪ Опубликовано 01.05.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36632 | Новости в RSS.

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