Прогноз погоды по Беларуси на 1 - 3 мая

1 мая погоду в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь ночью в юго-восточных, а днем в юго-западных районах страны скажется влияние фронтальных разделов. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью по юго-востоку, а днем по юго-западу страны местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью от 0°С по северу до +8°С по югу, максимальная днем +11..+17°С.

2 мая (воскресенье) погоду в стране будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с юго-запада Европы, лишь ночью в северо-западных районах республики сохранится влияние области повышенного атмосферного давления. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. Днем местами, в основном по юго-западу страны, грозы, сильные дожди. Ветер восточной четверти умеренный, днем порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью от -1°С по северу до +10°С по югу страны, днем +9..+15°С, в юго-восточных районах +16..+20°С.

3 мая (понедельник) республика окажется в зоне действия южного циклона, смещающегося с юго-востока Польши через Беларусь на Смоленскую область России. Ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории республики дожди. Ночью во многих районах, днем местами по северу сильные дожди. Ветер западной четверти порывистый, во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью от +2°С по западу до +11°С по юго-востоку, днем +6..+12°С, в юго-восточных районах до +14°С.