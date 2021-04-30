Метеоновости
По состоянию на 30 апреля на большинстве рек наблюдается спад уровней воды
По состоянию на 30 апреля на большинстве рек наблюдается спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-16 см, небольшой (1-7 см за сутки) рост уровней воды отмечается на Западной Двине у г. Витебск и Днепре на участке Жлобин – Лоев.
На Немане у г. Гродно уровень воды находится ниже отметки, лимитирующей судоходство.
Вода находится на пойме на притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа, Днепре у г. Жлобин, г. Речица и г. Лоев, Соже у г. Славгород и г. Гомель, его притоке реке Ипуть у г. Добруш, Припяти у д. Черничи и г. Мозырь, ее притоках реках Стыр у д. Лопатино, Случь у д. Ленин, Ствига у д. Коротичи, Уборть у д. Краснобережье и Птичь у д. 1-я Слободка.
Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 6,4°C до 11°C.
В ближайшие дни на реках страны будут наблюдаться колебания уровней воды, температура воды в реках и водоемах существенно не изменится.
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▪ Опубликовано 30.04.21 | гидрологи Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36630
▪ Условия републикации «По состоянию на 30 апреля на большинстве рек наблюдается спад уровней воды».