Прогноз погоды по республике на день 30 апреля

Облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, по юго-востоку во многих районах, а на остальной территории местами ожидаются грозы. Ветер юго-западный, западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем будет находиться в пределах от +13°С по северу до +20°С по югу.

В Минске ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременные дожди (вероятность осадков 80-90%), возможна гроза. Ветер юго-западный, западный порывистый. Температура воздуха утром +8..+11°C, днем +15..+17°C, вечером +10..+13°C.