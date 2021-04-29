Прогноз погоды по Беларуси на 30 апреля - 2 мая

30 апреля погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты от циклона, смещающегося с Западной Европы на Европейскую территорию России.

Облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, днем местами грозы. Ветер южный с переходом на западный умеренный, в дневные часы порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +5.. +10°С, максимальная днем от +13°С по северу до +20°С по югу.

Облачно с прояснениями.

1 мая с севера Польши ожидается распространение области повышенного атмосферного давления, лишь ночью по востоку страны сохраниться влияние теряющих активность атмосферных фронтов.

Преимущественно без осадков, лишь ночью местами по востоку страны кратковременные дожди. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха минимальная ночью 0.. +7°С, максимальная днем +10.. +17°С.

2 мая ночью погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь по югу, а утром и днем во многих районах страны скажется влияние атмосферных фронтов, связанных с южным циклоном, смещающимся с севера Италии на юго-восток Польши.

Ночью по югу, утром и днем на большей части территории страны дожди. В дневные часы в южных районах местами грозы. Ветер восточной четверти умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от -1°С по северу, до +7°С по югу республики, максимальная днем +9.. +16°С, в южных районах до +18°С.