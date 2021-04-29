Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 5,4°C до 10°C

По состоянию на 29 апреля на Днепре на участке Жлобин – Лоев продолжается рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-2 см, на остальном протяжении Днепра, а также на Западной Двине, Немане, Вилии, Западном Буге, Березине, Соже и Припяти наблюдается спад уровней воды с интенсивностью 1-22 см за сутки.

На Немане у г. Гродно уровень воды находится ниже отметки, при которой возникают затруднения в работе речного транспорта.

Вода находится на пойме на притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа, Днепре у г. Жлобин, г. Речица и г. Лоев, Соже у г. Славгород и г. Гомель, его притоке реке Ипуть у г. Добруш, Припяти у д. Черничи и г. Мозырь, ее притоках реках Стыр у д. Лопатино, Случь у д. Ленин, Ствига у д. Коротичи, Уборть у д. Краснобережье и Птичь у д. 1-я Слободка.

Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 5,4°C до 10°C.

В ближайшие дни на Днепре ниже Жлобина незначительный рост уровней воды сохранится, на остальных реках страны будет отмечаться спад уровней воды, температура воды в реках и водоемах существенно не изменится.