Прогноз погоды по Беларуси на 29 апреля - 1 мая

29 апреля погоду в Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, лишь во второй половине дня по западу скажется влияние атмосферного фронта с территории Польши. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь во второй половине дня по западу республики пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южный, юго-восточный слабый до умеренного, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью -2..+4°С, днем от +11°С по северо-востоку до +18°С по юго-западу страны. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать.

Облачно с прояснениями.

30 апреля погоду в стране обусловит система фронтов, которая переместится с территории Польши. Временами ожидаются дожди, днем в отдельных районах республики прогремят грозы. Ветер юго-западный, днем с переходом на северо-западный умеренный, в дневные часы местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью +5..+10°С, днем от +9°С по северу до +19°С по юго-востоку республики.

1 мая ночью, в основном по востоку страны, еще скажется влияние теряющих активность атмосферных фронтов, отходящих на территорию России, в дневные часы с Западной Европы распространится область повышенного атмосферного давления. Ночью местами, в основном по востоку страны, пройдут кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0..+7°С, днем +9..+16°С.