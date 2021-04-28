Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 5,2°C до 9,9°C.

В истекшие сутки на Припяти у г. Наровля и притоке Сожа реке Беседь у д. Светиловичи вода вошла в русло.

По состоянию на 28 апреля почти повсеместно на реках страны наблюдается спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-26 см. Небольшой (1-2 см за сутки) рост уровней воды отмечается на Западной Двине у д. Улла, Днепре на участке Жлобин – Лоев, Березине у г. Бобруйск, а также отдельных притоках Вилии и Припяти.

На Немане у г. Гродно уровень воды находится ниже отметки, при которой возникают затруднения в работе речного транспорта.

Вода находится на пойме на притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа, Днепре у г. Жлобин, г. Речица и г. Лоев, Соже у г. Славгород и г. Гомель, его притоке реке Ипуть у г. Добруш, Припяти у д. Черничи и г. Мозырь, ее притоках реках Стыр у д. Лопатино, Случь у д. Ленин, Ствига у д. Коротичи, Уборть у д. Краснобережье и Птичь у д. 1-я Слободка.

Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 5,2°C до 9,9°C.

В ближайшие дни в уровенном и термическом режимах рек существенных изменений не произойдет.