Прогноз погоды по Беларуси на 28 - 30 апреля

28 апреля погоду в Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, по северо-восточной половине республики сохранится влияние неустойчивой воздушной массы балтийского происхождения. Облачно с прояснениями. Местами по северо-восточной половине республики пройдут небольшие кратковременные осадки (дождь, ночью с мокрым снегом). Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха ночью -4..+2°С, днем +7..+13°С, в юго-западных районах страны воздух прогреется до +15°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем существенно не изменится.

Облачно с прояснениями.

29 апреля республика окажется в теплой неустойчивой воздушной массе, распространяющейся с юго-запада Европы. Ночью преимущественно без осадков, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер южной четверти умеренный. Температура воздуха ночью -2..+5°С, днем +10..+17°С, по юго-западу местами до +19°С.

30 апреля погоду в стране обусловит активная фронтальная система, которая сместится с территории Польши. Временами дожди. Днем в отдельных районах прогремят грозы. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем при грозах сильный порывистый. Температура воздуха ночью +5..+10°С, днем от +9°С по северу до +19°С по юго-востоку страны.