Температура воды в реках и водоемах составила 5-10°C

По состоянию на 27 апреля рост уровней воды с суточной интенсивностью 2-3 см наблюдается на Немане у г. Гродно и Днепре на участке Речица – Лоев. На остальном протяжении указанных выше рек, а также на Западной Двине, Вилии, Березине, Соже и Припяти отмечается спад уровней воды с интенсивностью 1-22 см за сутки.

На Немане у г. Гродно уровень воды находится ниже отметки, лимитирующей судоходство.

Вода находится на пойме на притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа, Днепре у г. Жлобин, г. Речица и г. Лоев, Соже у г. Славгород и г. Гомель, его притоках реках Ипуть у г. Добруш и Беседь у д. Светиловичи, Припяти у д. Черничи, г. Мозырь и г. Наровля, ее притоках реках Стыр у д. Лопатино, Случь у д. Ленин, Ствига у д. Коротичи, Уборть у д. Краснобережье и Птичь у д. 1-я Слободка.

Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 4,5°C до 10°C.

В ближайшие дни на большинстве рек сохранится спад уровней воды, в результате чего на притоке Сожа реке Беседь у д. Светиловичи вода войдет в русло.