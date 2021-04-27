Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 27 апреля Облачно с прояснениями. Во многих районах небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Местами возможны грозы. Ветер западный, северо-западный порывистый. Температура воздуха максимальная днем +4..+10°C. В Минске облачно с прояснениями. Возможны небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь) (вероятность осадков 30-40%). Ветер западный, северо-западный порывистый. Температура воздуха максимальная днем +5..+7°C.

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▪ Опубликовано 27.04.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36611 | Новости в RSS.

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