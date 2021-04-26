Прогноз погоды по Беларуси на 27 - 29 апреля

27 апреля погоду в Беларуси будет определять холодная неустойчивая воздушная масса, днем скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. Ночью ожидается переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Ночью местами, днем во многих районах страны пройдут небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами слабый туман. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер западный, северо-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью -5..+1°С, днем +4..+10°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится.

Облачно с прояснениями.

28 апреля скажется влияние неустойчивой воздушной массы балтийского происхождения. Местами, преимущественно по северо-востоку страны, ожидаются кратковременные осадки, в основном дождь. Ночью и утром слабый туман. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -2..+3°С, днем +7..+14°С.

29 апреля республика окажется в теплой неустойчивой воздушной массе, распространяющейся с юго-запада Европы. Ночью по северу, днем местами по стране прогнозируются кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер южной четверти умеренный. Температура воздуха ночью -2..+5°С, днем +10..+17°С, по юго-западу страны местами воздух прогреется до +19°С.