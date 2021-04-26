В ближайшие дни на реках будет преобладать спад уровней воды

По состоянию на 26 апреля рост уровней воды с интенсивностью 2-3 см за сутки сохраняется на Соже у г. Гомель и Днепре у г. Жлобин и г. Лоев, на остальном протяжении указанных выше рек, а также на Западной Двине, Немане, Вилии, Березине и Припяти происходит спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-29 см.

На Немане у г. Гродно уровень воды находится ниже отметки, лимитирующей судоходство.

Вода находится на пойме на притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа, Днепре у г. Жлобин, г. Речица и г. Лоев, Соже у г. Славгород и г. Гомель, его притоках реках Ипуть у г. Добруш и Беседь у д. Светиловичи, Припяти у д. Черничи, г. Мозырь и г. Наровля, ее притоках реках Стыр у д. Лопатино, Случь у д. Ленин, Ствига у д. Коротичи, Уборть у д. Краснобережье и Птичь у д. 1-я Слободка.

Температура воды понизилась и составляет в реках 3,8-11°C, в водоемах 5,5-9,0°C.

В ближайшие дни на реках будет преобладать спад уровней воды, в результате чего на Припяти у г. Наровля вода войдет в русло.