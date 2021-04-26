Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 26 апреля Облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), в отдельных районах возможны грозы. Ветер западный, северо-западный порывистый, местами сильный порывистый. Максимальная температура воздуха +3..+9°С. В Минске: кратковременные осадки (мокрый снег, дождь)(вероятность осадков 70-80%). Ветер западный, северо-западный порывистый. Температура воздуха утром -1..+2°С, днем +4 +6°С, вечером +1..+3°С.

Поделиться новостью «Прогноз погоды по республике на день 26 апреля»

▪ Опубликовано 26.04.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36607 | Новости в RSS.

▪ Условия републикации «Прогноз погоды по республике на день 26 апреля».