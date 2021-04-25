Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 25 апреля Сохранится холодная погода. На большей части территории пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ветер западный, северо-западный порывистый, местами сильный порывистый. Максимальная температура воздуха +4.. +10°С. Сегодня в Минске: облачно с прояснениями. Кратковременные осадки (мокрый снег, дождь) (вероятность осадков 80-90%). Ветер западный, северо-западный порывистый. Температура воздуха утром -1..+1°С, днем около +6 °С, вечером +1..+3°С.

Поделиться новостью «Прогноз погоды по республике на день 25 апреля»

▪ Опубликовано 25.04.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36605 | Новости в RSS.

▪ Условия републикации «Прогноз погоды по республике на день 25 апреля».