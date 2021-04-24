Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 24 апреля Облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные осадки (дождь, мокрый снег), в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный, западный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем +4..+10°С. Сегодня в Минске: облачно с прояснениями. Кратковременные осадки (дождь, возможен мокрый снег) (вероятность осадков 70-80%). Ветер западный порывистый. Температура воздуха утром -1..+1°С, днем +6..+8 °С, вечером +3..+5°С.

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▪ Опубликовано 24.04.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36604 | Новости в RSS.

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