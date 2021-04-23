Прогноз погоды по Беларуси на 24 - 26 апреля

24 апреля погоду в Беларуси будет определять холодная неустойчивая воздушная масса, поступающая с севера Европы. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный, западный порывистый, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..+3°С, максимальная днем +4..+10°С.

25-26 апреля республика будет находиться под влиянием фронтальных разделов и холодных неустойчивых воздушных масс, распространяющихся с севера Европы.

Облачно с прояснениями.

25 апреля ночью местами, днем на большей части территории кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ветер западный, северо-западный порывистый, днем в отдельных районах по северу республики сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4..+1°С, максимальная днем +3..+9°С.

26 апреля ночью местами, днем на большей части территории кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ветер западный, северо-западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4..+1°С, максимальная днем +3..+9°С.