Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 6.6°C до 12°C.

По состоянию на 23 апреля рост уровней воды сохраняется на Днепре на участке Жлобин – Лоев, Немане у г. Столбцы и г. Гродно, Соже у г. Гомель, некоторых их притоках, а также отдельных притоках Западной Двины и Припяти. На остальном протяжении указанных выше рек, а также на Западной Двине, Вилии, Березине и Припяти происходит спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-23 см.

На Немане у г. Гродно уровень воды находится ниже отметки, лимитирующей судоходство.

Вода находится на пойме на притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа, Днепре у г. Жлобин, г. Речица и г. Лоев, Березине у г. Березино, Соже у г. Славгород и г. Гомель, его притоках реках Остер у д. Ходунь и Беседь у д. Светиловичи, Припяти у д. Черничи, г. Мозырь и г. Наровля, ее притоках реках Стыр у д. Лопатино, Случь у д. Ленин, Ствига у д. Коротичи, Уборть у д. Краснобережье и Птичь у д. 1-я Слободка.

Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 6,6°C до 12°C.

В ближайшие дни на реках будет преобладать спад уровней воды, в результате чего на Березине у г. Березино и притоке Сожа реке Остер у д. Ходунь вода войдет в русло. Температура воды в реках и водоемах понизится.