Метеоновости
Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 6.6°C до 12°C.
По состоянию на 23 апреля рост уровней воды сохраняется на Днепре на участке Жлобин – Лоев, Немане у г. Столбцы и г. Гродно, Соже у г. Гомель, некоторых их притоках, а также отдельных притоках Западной Двины и Припяти. На остальном протяжении указанных выше рек, а также на Западной Двине, Вилии, Березине и Припяти происходит спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-23 см.
На Немане у г. Гродно уровень воды находится ниже отметки, лимитирующей судоходство.
Вода находится на пойме на притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа, Днепре у г. Жлобин, г. Речица и г. Лоев, Березине у г. Березино, Соже у г. Славгород и г. Гомель, его притоках реках Остер у д. Ходунь и Беседь у д. Светиловичи, Припяти у д. Черничи, г. Мозырь и г. Наровля, ее притоках реках Стыр у д. Лопатино, Случь у д. Ленин, Ствига у д. Коротичи, Уборть у д. Краснобережье и Птичь у д. 1-я Слободка.
Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 6,6°C до 12°C.
В ближайшие дни на реках будет преобладать спад уровней воды, в результате чего на Березине у г. Березино и притоке Сожа реке Остер у д. Ходунь вода войдет в русло. Температура воды в реках и водоемах понизится.
Поделиться новостью «Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 6.6°C до 12°C.»
▪ Опубликовано 23.04.21 | гидрологи Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36602
▪ Условия републикации «Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 6.6°C до 12°C.».