Прогноз погоды по Беларуси на 23 - 25 апреля

23 апреля погоду в Беларуси будет в основном определять неустойчивая холодная воздушная масса, ночью по юго-востоку республики сохранится влияние атмосферного фронта. Облачно с прояснениями. Ночью во многих районах Могилевской и Гомельской областей, а на остальной части территории страны местами, днем во многих районах республики пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). В дневные часы местами прогремят грозы. Ветер юго-западный, западный порывистый, днем в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью 0..+6°С, днем +6..+12°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

24-25 апреля республика будет находиться под влиянием фронтальных разделов и холодных неустойчивых воздушных масс, распространяющихся с севера Европы.

Сохранится холодная погода, облачно с прояснениями.

24 апреля ночью местами, днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ветер западный, северо-западный порывистый, днем в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью -3..+2°С, днем +4..+9°С.

25 апреля ночью местами, днем на большей части территории страны прогнозируются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ветер западный, северо-западный порывистый, днем в отдельных районах по северо-западу республики сильный порывистый. Температура воздуха ночью -3..+2°С, днем +3..+9°С.