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По состоянию на 22 апреля на реках преобладает спад уровней воды
По состоянию на 22 апреля на реках преобладает спад уровней воды. Небольшой (1-6 см за сутки) рост уровней воды отмечается на большем протяжении Днепра, Немане у г. Столбцы, Соже у г. Гомель, Припяти у г. Пинск, некоторых их притоках, а также отдельных притоках Западной Двины и Западного Буга.
На Немане у г. Гродно уровень воды находится ниже отметки, лимитирующей судоходство.
Вода находится на пойме на притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа, Днепре у г. Жлобин, г. Речица и г. Лоев, Березине у г. Березино, Соже у г. Славгород и г. Гомель, его притоках реках Остер у д. Ходунь и Беседь у д. Светиловичи, Припяти у д. Черничи, г. Мозырь и г. Наровля, ее притоках реках Стыр у д. Лопатино, Случь у д. Ленин, Ствига у д. Коротичи, Уборть у д. Краснобережье и Птичь у д. 1-я Слободка.
Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 6,4°C до 12°C.
В ближайшие дни на реках будут отмечаться колебания уровней воды с тенденцией к понижению.
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▪ Опубликовано 22.04.21 | гидрологи Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36595
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