Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях!

Сегодня, 22 апреля (четверг), в период с 12 ч 30 мин до 18 часов на большей части территории ожидаются грозы, при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, град. Грозовая деятельность сохранится до конца дня.

Сегодня, 22 апреля (четверг), в Минске в период с 12 ч 30 мин до 18 часов ожидается гроза, при грозе местами по городу шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Оранжевый уровень опасности.