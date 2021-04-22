Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях!
Сегодня, 22 апреля (четверг), в период с 12 ч 30 мин до 18 часов на большей части территории ожидаются грозы, при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, град. Грозовая деятельность сохранится до конца дня.
Сегодня, 22 апреля (четверг), в Минске в период с 12 ч 30 мин до 18 часов ожидается гроза, при грозе местами по городу шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
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▪ Опубликовано 22.04.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36594
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