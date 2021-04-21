Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении
Сегодня 21 апреля (среда) в период с 16 до 21 часа по юго-западной половине республики ожидаются грозы, при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, сильные ливни, град. Сегодня 21 апреля (среда) в период с 16 до 21 часа в Минске ожидается гроза, при грозе местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
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▪ Опубликовано 21.04.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36588
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