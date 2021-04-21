Прогноз погоды по Беларуси на 22 - 24 апреля

22 апреля ночью погоду в Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, днем скажется влияние атмосферного фронта.

Переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. В дневные часы местами грозы. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, максимальная днем от +10°С по западу до +17°С по востоку. Атмосферное давление существенно не изменится.

23-24 апреля республика окажется под влиянием фронтальных разделов и холодной неустойчивой воздушной массы, распространяющейся с севера Скандинавии.

Установится холодная погода.

Облачно с прояснениями.

23 апреля ночью местами, днем на большей части территории республики кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер западной четверти порывистый, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..+6°С, максимальная днем +5..+11°С.

24 апреля ночью местами, днем на большей части территории страны кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ветер западный, северо-западный порывистый, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..+2°С, максимальная днем +4..+9°С.