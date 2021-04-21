Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 6°C до 12°C.

По состоянию на 21 апреля на реках страны отмечаются колебания уровней воды с интенсивностью 1-15 см за сутки.

На Немане у г. Гродно уровень воды находится ниже отметки, при которой возникают затруднения для работы речного транспорта.

Вода находится на пойме на притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа, Днепре у г. Жлобин, г. Речица и г. Лоев, Березине у г. Березино, Соже у г. Славгород, его притоках реках Остер у д. Ходунь и Беседь у д. Светиловичи, Припяти у д. Черничи, г. Петриков, г. Мозырь и г. Наровля, ее притоках реках Стыр у д. Лопатино, Случь у д. Ленин, Ствига у д. Коротичи, Уборть у д. Краснобережье и Птичь у д. 1-я Слободка.

Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 6,0°C до 12°C.

В ближайшие сутки указанный выше уровенный режим на реках сохранится, температура воды существенно не изменится.