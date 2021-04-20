Прогноз погоды по Беларуси на 21 - 23 апреля

21 апреля погоду в Беларуси будет определять неустойчивая воздушная масса. Облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах будет сгущаться слабый туман. В дневные часы местами прогремят грозы. Ветер неустойчивый умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью 0..+6°С, днем +11..+17°С. Атмосферное давление будет падать.

22 апреля погоду в нашей стране будет определять неустойчивая воздушная масса, днем скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Западной Европы. Облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Днем местами прогремят грозы. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем порывистый, при грозах сильный порывистый. Температура воздуха ночью +2..+7°С, днем +10..+17°С, по северо-западу страны она составит +8..+9°С.

Установится холодная погода.

23 апреля республика будет находиться под влиянием фронтальных разделов и холодной неустойчивой воздушной массы, поступающей со Скандинавии. Облачно с прояснениями. На большей части территории республики прогнозируются кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью по юго-востоку в отдельных районах республики возможны грозы. Ветер западной четверти умеренный, ночью местами, днем во многих районах порывистый, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью от -1°С по западу до +7°С по востоку страны, днем +5..+11°С.