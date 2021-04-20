Температура воды в реках и водоемах находится в пределах 5,3-12°C

По состоянию на 20 апреля на реках преобладает спад уровней воды и ровный их ход. Небольшой (1-6 см) суточный рост уровней воды отмечается на большем протяжении Немана и Днепра, отдельных участках Западной Двины, Вилии и Сожа, некоторых их притоках и отдельных притоках Западного Буга.

На Немане у г. Гродно уровень воды находится ниже отметки, при которой возникают затруднения для работы речного транспорта.

Вода находится на пойме на притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа, Днепре у г. Жлобин, г. Речица и г. Лоев, Березине у г. Березино, Соже у г. Славгород, его притоках реках Остер у д. Ходунь, Беседь у д. Светиловичи и Ипуть у г. Добруш, Припяти у д. Черничи, г. Петриков, г. Мозырь и г. Наровля, ее притоках реках Стыр у д. Лопатино, Случь у д. Ленин, Ствига у д. Коротичи, Уборть у д. Краснобережье и Птичь у д. 1-я Слободка.

Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 5,3°C до 12°C.

В ближайшие дни на большинстве рек будет отмечаться спад уровней воды, в результате чего на Припяти у г. Петриков уровень воды опустится ниже отметки выхода воды на пойму.