Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 20 апреля Облачно с прояснениями. Во многих районах небольшие кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер северо-восточный умеренный. Максимальная температура воздуха +7 ..+13°С, по западу до +15°С. Сегодня в Минске: облачно с прояснениями. Небольшой кратковременный дождь (вероятность осадков 60-70%). Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха утром +7..+9°С, днем +10..+12 °С, вечером +7..+9°С.

Поделиться новостью «Прогноз погоды по республике на день 20 апреля»

▪ Опубликовано 20.04.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36576 | Новости в RSS.

▪ Условия републикации «Прогноз погоды по республике на день 20 апреля».