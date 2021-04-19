Прогноз погоды по Беларуси на 20 - 22 апреля

20 апреля погоду в Беларуси будет определять неустойчивая воздушная масса. Облачно с прояснениями. Ночью местами, преимущественно по востоку, днем во многих районах республики пройдут небольшие кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +1..+6°С, днем +7..+13°С, по западу страны воздух прогреется до +15°С. Атмосферное давление будет падать.

21-22 апреля погоду в нашей стране будет определять неустойчивая влажная воздушная масса, днем 22 апреля скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Западной Европы.

Сохранится облачная с прояснениями погода.

21 апреля ночью местами, днем на большей части территории страны прогнозируются кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах будут сгущаться туманы. Днем местами прогремят грозы. Ветер неустойчивый умеренный, в дневные часы при грозах порывистый. Температура воздуха ночью 0..+6°С, днем +10.. +16°С, по северо-востоку она составит +8..+9°С.

22 апреля ночью местами, днем на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Днем местами грозы. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью +1..+7°С, днем +10..+17°С.