Температура воды в реках и водоемах от 5 до 12°C

По состоянию на 19 апреля рост уровней воды с интенсивностью 1-10 см за сутки отмечается на Немане, Вилии, Днепре, Соже у г. Гомель, Припяти у г. Пинск, отдельных их притоках, притоках Западного Буга и некоторых притоках Березины. На остальном протяжении указанных выше рек, а также на Западной Двине и Березине отмечается спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-19 см.

На Немане у г. Гродно уровень воды находится ниже отметки, при которой возникают затруднения для работы речного транспорта.

Вода находится на пойме на притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа, Днепре у г. Жлобин, г. Речица и г. Лоев, Березине у г. Березино, Соже у г. Славгород, его притоках реках Остер у д. Ходунь, Беседь у д. Светиловичи и Ипуть у г. Добруш, Припяти у д. Черничи, г. Петриков, г. Мозырь и г. Наровля, ее притоках реках Стыр у д. Лопатино, Случь у д. Ленин, Ствига у д. Коротичи, Уборть у д. Краснобережье и Птичь у д. 1-я Слободка.

Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 5,1°C до 12°C.

В ближайшие сутки в уровенном и термическом режимах рек существенных изменений не ожидается.