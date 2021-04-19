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Температура воды в реках и водоемах от 5 до 12°C
По состоянию на 19 апреля рост уровней воды с интенсивностью 1-10 см за сутки отмечается на Немане, Вилии, Днепре, Соже у г. Гомель, Припяти у г. Пинск, отдельных их притоках, притоках Западного Буга и некоторых притоках Березины. На остальном протяжении указанных выше рек, а также на Западной Двине и Березине отмечается спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-19 см.
На Немане у г. Гродно уровень воды находится ниже отметки, при которой возникают затруднения для работы речного транспорта.
Вода находится на пойме на притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа, Днепре у г. Жлобин, г. Речица и г. Лоев, Березине у г. Березино, Соже у г. Славгород, его притоках реках Остер у д. Ходунь, Беседь у д. Светиловичи и Ипуть у г. Добруш, Припяти у д. Черничи, г. Петриков, г. Мозырь и г. Наровля, ее притоках реках Стыр у д. Лопатино, Случь у д. Ленин, Ствига у д. Коротичи, Уборть у д. Краснобережье и Птичь у д. 1-я Слободка.
Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 5,1°C до 12°C.
В ближайшие сутки в уровенном и термическом режимах рек существенных изменений не ожидается.
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▪ Опубликовано 19.04.21 | гидрологи Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36574
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