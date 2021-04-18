Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 18 апреля Облачно с прояснениями. Местами небольшие кратковременные дожди. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Максимальная температура воздуха +11.. +17°С. Сегодня в Минске: облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха утром +7..+9°С, днем +14..+16 °С, вечером +10..+12°С.

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▪ Опубликовано 18.04.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36571 | Новости в RSS.

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