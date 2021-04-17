Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 17 апреля Облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха максимальная днем +10..+16°C. В Минске облачно с прояснениями. Кратковременный дождь (вероятность осадков 70-80 %). Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха утром +7..+9°C, днем +12..+14°C, вечером +9..+11°C.

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▪ Опубликовано 17.04.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36569 | Новости в RSS.

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