Прогноз погоды по Беларуси на 17 - 19 апреля

17 апреля погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, днем местами возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер восточный, северо-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +3..+8°С, максимальная днем +10..+16°С.

18 апреля погоду в стране будет формировать неустойчивая воздушная масса, в ночные часы по юго-востоку страны скажется влияние теряющего активность атмосферного фронта. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами по стране, а ночью в Гомельской и Могилевской областях на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер северо-восточный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +2..+8°С, днем +11..+18°С.

19 апреля (понедельник) республика окажется на периферии антициклона, с центром над севером европейской части России. Ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков, лишь днем по восточной половине Могилевской области местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, в дневные часы в отдельных районах порывистый. Температура воздуха ночью +2..+7°С, днем +11..+17°С.