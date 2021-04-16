На Днепре у г. Речица вода выйдет на пойму

По состоянию на 16 апреля выпавшие осадки обусловили рост уровней воды с интенсивностью до 16 см за сутки на Вилии, Днепре, Немане у г. Столбцы, Соже у г. Гомель, Припяти у г. Пинск и г. Мозырь, отдельных их притоках, притоках Западной Двины и Западного Буга. На остальном протяжении указанных выше рек, а также на Западной Двине и Березине отмечается спад уровней воды и ровный их ход.

На Немане у г. Гродно уровень воды находится ниже отметки, при которой возникают затруднения для работы речного транспорта.

Вода находится на пойме на притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа, Днепре у г. Жлобин и г. Лоев, Березине у г. Березино, Соже у г. Кричев и г. Славгород, его притоках реках Остер у д. Ходунь, Беседь у д. Светиловичи и Ипуть у г. Добруш, Припяти у д. Черничи, г. Петриков, г. Мозырь и г. Наровля, ее притоках реках Стыр у д. Лопатино, Случь у д. Ленин, Ствига у д. Коротичи, Уборть у д. Краснобережье и Птичь у д. 1-я Слободка.

Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 4,0ºС до 11ºС.

В ближайшие дни на реках страны будут наблюдаться колебания уровней воды с тенденцией к повышению, в результате чего на Днепре у г. Речица вода выйдет на пойму.