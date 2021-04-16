Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 16 апреля Преобладание облачной погоды. На большей части территории дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-восточный, восточный порывистый, при грозах местами сильный порывистый. Максимальная температура воздуха от +8°С по юго-западу до +16°С по северо-востоку страны. В Минске: временами дождь (вероятность осадков 80-90%), возможна гроза. Ветер северо-восточный, восточный порывистый. Температура воздуха утром +7.. +10°C, днем +11.. +13°C, вечером +8.. +10°C.

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▪ Опубликовано 16.04.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36562 | Новости в RSS.

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