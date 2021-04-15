Прогноз погоды по республике на 16-18 апреля

16 апреля погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты от циклона с центром над севером Украины. Преобладание облачной погоды. На большей части территории страны пройдут дожди, днем в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-восточный, восточный порывистый. Температура воздуха ночью +4..+9°С, днем от +8°С по юго-западу до +16°С по северо-востоку республики. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем расти.

Ожидается облачная с прояснениями погода.

17 апреля сохранится влияние атмосферных фронтов. Ночью местами, днем на большей части территории республики прогнозируются кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северной четверти умеренный. Температура воздуха ночью +3..+8°С, днем +10..+16°С.

18 апреля погоду будет формировать теряющий активность фронтальный раздел. Местами пройдут кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром в южных районах слабый туман. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +2..+8°С, днем +12..+18°С.