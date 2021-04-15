В ближайшие дни будет наблюдаться повышение уровней воды

В истекшие сутки на притоке Сожа реке Ипуть у г. Добруш уровень воды опустился ниже отметки выхода воды на пойму.

По состоянию на 15 апреля на большинстве рек страны сохраняется спад уровней воды, рост уровней воды с интенсивностью 1-10 см за сутки наблюдается лишь на Днепре, Соже у г. Гомель и некоторых малых реках.

На Немане у г. Гродно уровень воды находится ниже отметки, при которой возникают затруднения для работы речного транспорта.

Вода находится на пойме на притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа, Днепре у г. Жлобин и г. Лоев, Березине у г. Березино, Соже у г. Кричев и г. Славгород, его притоках реках Остер у д. Ходунь, Проня у д. Летяги, Беседь у д. Светиловичи, Припяти у д. Черничи, г. Петриков, г. Мозырь и г. Наровля, ее притоках реках Стыр у д. Лопатино, Случь у д. Ленин, Ствига у д. Коротичи, Уборть у д. Краснобережье и Птичь у д. 1-я Слободка.

Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 3,5ºС до 12ºС.

В ближайшие дни выпадение осадков обусловит повышение уровней воды на отдельных участках рек.