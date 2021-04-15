Прогноз погоды по республике на день 15 апреля

Преобладание облачной погоды. Временами дожди, местами по востоку страны ожидаются сильные дожди, возможны грозы. В утренние часы в отдельных районах сохранится слабый туман. Ветер северо-восточный, северный порывистый. Температура воздуха максимальная днем будет находиться в пределах от +6°C по северо-западу до +16°C по востоку.

В Минске ожидается преобладание облачной погоды. Временами дождь (вероятность осадков 80-90%). В утренние часы местами по городу сохранится слабый туман. Ветер северо-восточный, северный порывистый. Температура воздуха утром +5..+7°C, днем +8..+10°C, вечером +6..+8°C.