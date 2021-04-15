Метеоновости
Прогноз погоды по республике на день 15 апреля
Преобладание облачной погоды. Временами дожди, местами по востоку страны ожидаются сильные дожди, возможны грозы. В утренние часы в отдельных районах сохранится слабый туман. Ветер северо-восточный, северный порывистый. Температура воздуха максимальная днем будет находиться в пределах от +6°C по северо-западу до +16°C по востоку.
В Минске ожидается преобладание облачной погоды. Временами дождь (вероятность осадков 80-90%). В утренние часы местами по городу сохранится слабый туман. Ветер северо-восточный, северный порывистый. Температура воздуха утром +5..+7°C, днем +8..+10°C, вечером +6..+8°C.
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▪ Опубликовано 15.04.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36558 | Новости в RSS.
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