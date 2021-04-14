Прогноз погоды по республике на 15-17 апреля

15 апреля (четверг) погоду в Беларуси будут определять малоподвижные атмосферные фронты. Преобладание облачной погоды. Временами дожди, ночью и утром по западу республики возможен мокрый снег. Днем местами по востоку страны ожидаются сильные дожди, возможны грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-восточный, северный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +2..+8°С, днем от +6°С по северо-западу до +16°С по юго-востоку республики. Атмосферное давление существенно не изменится.

16-17 апреля (пятница-суббота) республика в основном останется под влиянием атмосферных фронтов.

16 апреля преобладание облачной погоды. На большей части территории страны пройдут дожди, днем в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северной четверти умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +4..+9°С, днем +9..+15°С, в западных районах +7..+8°С.

17 апреля облачно с прояснениями. На большей части территории страны прогнозируются кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северной четверти умеренный. Температура воздуха ночью +3..+8°С, днем +10..+16°С.