В ближайшие дни на реках будут наблюдаться колебания уровней воды

По состоянию на 14 апреля на реках страны преобладает спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-13 см. Рост уровней воды с интенсивностью 1-14 см за сутки наблюдается на большем протяжении Днепра, отдельных участках Немана, Вилии и некоторых притоках Западного Буга. На Немане у г. Гродно уровень воды находится ниже отметки, лимитирующей судоходство.

Вода находится на пойме на притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа, Днепре у г. Жлобин и г. Лоев, Березине у г. Березино, Соже у г. Кричев и г. Славгород, его притоках реках Остер у д. Ходунь, Проня у д. Летяги, Беседь у д. Светиловичи и Ипуть у г. Добруш, Припяти у д. Черничи, г. Петриков, г. Мозырь и г. Наровля, ее притоках реках Стыр у д. Лопатино, Случь у д. Ленин, Ствига у д. Коротичи, Уборть у д. Краснобережье и Птичь у д. 1-я Слободка.

Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 3,7ºС до 12ºС.

В ближайшие дни на реках будут наблюдаться колебания уровней воды, на притоке Сожа реке Ипуть у г. Добруш уровень воды опустится ниже отметки выхода воды на пойму.