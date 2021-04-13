На Немане у г. Гродно уровень воды находится ниже отметки, лимитирующей судоходство

В истекшие сутки на Припяти у г. Петриков уровень воды опустился ниже опасной высокой отметки, а на притоке Сожа реке Проня у д. Летяги уровень воды опустился ниже отметки выхода воды на пойму.

По состоянию на 13 апреля рост уровней воды весеннего половодья продолжается на Днепре на участке исток – Речица с интенсивностью до 8 см за сутки. На остальных реках страны наблюдается спад уровней воды и ровный их ход.

На Немане у г. Гродно уровень воды находится ниже отметки, лимитирующей судоходство.

Вода находится на пойме на притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа, Днепре у г. Жлобин и г. Лоев, Березине у г. Березино, Соже у г. Кричев и г. Славгород, его притоках реках Остер у д. Ходунь, Проня у д. Летяги, Беседь у д. Светиловичи и Ипуть у г. Добруш, Припяти у д. Черничи, г. Петриков, г. Мозырь и г. Наровля, ее притоках реках Стыр у д. Лопатино, Случь у д. Ленин, Ствига у д. Коротичи, Уборть у д. Краснобережье и Птичь у д. 1-я Слободка.

Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 3,2ºС до 11ºС.

В ближайшие дни указанная выше гидрологическая обстановка существенно не изменится.