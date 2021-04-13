Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 13 апреля Переменная облачность. По восточным и западным районам республики местами кратковременные дожди. Ветер юго-восточный умеренный, по западу северо-западный порывистый. Максимальная температура воздуха +13.. +19°С, по западу страны +6.. +12 °С. Сегодня в Минске: переменная облачность. без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Ветер юго-восточный умеренный . Температура воздуха утром +6..+8°С, днем +16..+18 °С, вечером +11..+13°С.

Поделиться новостью «Прогноз погоды по республике на день 13 апреля»

▪ Опубликовано 13.04.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36548 | Новости в RSS.

▪ Условия републикации «Прогноз погоды по республике на день 13 апреля».